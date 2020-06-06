2020-06-06T10:22:27+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 6 июня температура воздуха прогреется до +26

На протяжении всего дня погода в Донецке будет ясной
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Весь день пройдет без осадковВесь день пройдет без осадковФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Изменить размер текста:

В субботу, 6 июня, на протяжении всего дня погода в Донецке будет теплой. По прогнозу синоптиков температура воздуха прогреется до 26 градусов тепла.

- С утра и до самого вечера небо в Донецке будет ясным, - говорится в сообщении.

Утром температура воздуха покажет 14 градусов тепла, днем станет теплее – до 26 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 24 градусов тепла.

Отмечается, что день пройдет без осадков.

Скорость ветра до 3.7 метров в секунду - вечером.

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память преподобного Симеона столпника на Дивной горе, чудотворца. Погоду 6 июня в прежние времена предсказывали пчелы: если они роем гудят на цветущей рябине - завтра будет ясный день. В это время в садах цветут поздние сорта яблонь, вишни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фоторепортаж: Как выглядит Седово вне сезона

В связи с ситуацией начало курортного сезона в Седово отложили [фото] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Денис Пушилин: Борьба за свободу ДНР неразрывно связана с защитой родного языка
Коронавирус в ДНР выявлен еще у 30 жителей
Коронавирус в ЛНР: от Covid-19 излечились еще 16 жителей
Погода в Донецке на день: 6 июня температура воздуха прогреется до +26
Погода в Луганске на день: 6 июня ожидается переменная облачность, без осадков
В ДНР выделили шесть миллиардов рублей на развитие государства в 2020 году
В ЛНР ввели факультативное изучение украинского языка
Подразделения Народной милиции ЛНР начали подготовку к Параду Победы
Следственный комитет РФ установил причастных к обстрелу села Таврическое в Донбассе
ГИА в ДНР – 2020 пройдет с 29 июня по 28 июля
С 1 сентября школы ДНР перейдут на российские образовательные стандарты
Минздрав ДНР запустил акцию «Сдать кровь во имя здоровья детей»
Когда Украина планирует открытие КПВВ в Донбассе
ВСУ обстреляли Еленовку: ранена мирная жительница
Коронавирус в ДНР: У двух прибывших из России тест на COVID-19 показал положительный результат
Парад Победы в Донецке – 2020 проведут 24 июня
Народная милиция ДНР открыла ответный огонь по позициям украинских боевиков, стрелявших по Старомихайловке