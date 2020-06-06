Погода в Донецке на день: 6 июня температура воздуха прогреется до +26

6 Июнь 2020 2020-06-06T10:22:27+03:00

Весь день пройдет без осадков Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На протяжении всего дня погода в Донецке будет ясной

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В субботу, 6 июня, на протяжении всего дня погода в Донецке будет теплой. По прогнозу синоптиков температура воздуха прогреется до 26 градусов тепла.

- С утра и до самого вечера небо в Донецке будет ясным, - говорится в сообщении.

Утром температура воздуха покажет 14 градусов тепла, днем станет теплее – до 26 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 24 градусов тепла.

Отмечается, что день пройдет без осадков.

Скорость ветра до 3.7 метров в секунду - вечером.

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память преподобного Симеона столпника на Дивной горе, чудотворца. Погоду 6 июня в прежние времена предсказывали пчелы: если они роем гудят на цветущей рябине - завтра будет ясный день. В это время в садах цветут поздние сорта яблонь, вишни.

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ИСТОЧНИК KP.RU