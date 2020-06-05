2020-06-05T17:45:19+03:00
Туризм

Фоторепортаж: Как выглядит Седово вне сезона

В связи с ситуацией начало курортного сезона в Седово отложили [фото]
Никита МАКАРЕНКОВАндрей ТРУБЕЦКИЙ
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В связи с ситуацией начало курортного сезона в Седово отложилиВ связи с ситуацией начало курортного сезона в Седово отложилиФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Курортный сезон в Седово не стартовал в связи с ситуацией с коронавирусом. По последней информации сезон перенесен ориентировочно на 1 июля. Однако впереди почти месяц, поэтому все зависит от обстановки в Республике.

Такие меры были приняты для предотвращения распространения инфекции. И стоит сказать, что местными жителями они соблюдаются. Безусловно, свою роль в этом сыграло и ограничение по въезду в Новоазовский район.

С 27 апреля и до особого распоряжения въезд на территорию района людям, не имеющим регистрации по месту жительства на указанной территории, запрещен. Об этом больше месяца назад сообщили в межведомственном оперативном штабе Республики по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Безлюдные пляжи и улицы, неработающие заведения и аттракционы... Как сейчас выглядит Седово – в фоторепортаже «Комсомолки».

В связи с ситуацией начало курортного сезона в Седово отложили Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В связи с ситуацией начало курортного сезона в Седово отложилиФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В связи с ситуацией начало курортного сезона в Седово отложили Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В связи с ситуацией начало курортного сезона в Седово отложилиФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В связи с ситуацией начало курортного сезона в Седово отложили Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В связи с ситуацией начало курортного сезона в Седово отложилиФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В связи с ситуацией начало курортного сезона в Седово отложили Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В связи с ситуацией начало курортного сезона в Седово отложилиФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В связи с ситуацией начало курортного сезона в Седово отложили Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В связи с ситуацией начало курортного сезона в Седово отложилиФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В связи с ситуацией начало курортного сезона в Седово отложили Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В связи с ситуацией начало курортного сезона в Седово отложилиФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В связи с ситуацией начало курортного сезона в Седово отложили Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В связи с ситуацией начало курортного сезона в Седово отложилиФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В связи с ситуацией начало курортного сезона в Седово отложили Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В связи с ситуацией начало курортного сезона в Седово отложилиФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В связи с ситуацией начало курортного сезона в Седово отложили Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В связи с ситуацией начало курортного сезона в Седово отложилиФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В связи с ситуацией начало курортного сезона в Седово отложили Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В связи с ситуацией начало курортного сезона в Седово отложилиФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В связи с ситуацией начало курортного сезона в Седово отложили Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В связи с ситуацией начало курортного сезона в Седово отложилиФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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