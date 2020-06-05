В ДНР выделили шесть миллиардов рублей на развитие государства в 2020 году

5 Июнь 2020 2020-06-05T22:52:40+03:00

Ананченко поручили взять выполнение запланированных работ под личный контроль, чтобы они были завершены в полном объеме и в обозначенный срок. Фото: narodna-pravda.ua

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Сегодня, 5 июня, председатель Правительства ДНР Александр Ананченко представил Главе Республики Денису Пушилину программу развития государства на 2020 год. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе администрации лидера страны на официальном сайте.

— Общий объем финансирования на текущий год составляет около 6 миллиардов рублей. Самые большие вложения – в жилищно-коммунальное хозяйство, — говорится в сообщении.

На 2020 год у Правительства запланировано: восстановление жилого фонда, строительство водовода в Луганском, понижение тарифов на стоимость коммунальных услуг, обновление медицинского оборудования и автопарка скорой помощи, а также реконструкция КПП «Успенка», железнодорожного транспорта, автомобильных дорог и энергетического блока Старобешевской ТЭС, и многое другое.

— Нужно широкое освещение выполняемых работ в рамках данных программ. Всем министерствам нужно публиковать исчерпывающую информацию по выполняемым работам. Все должно быть доступно, понятно, максимально открыто и прозрачно. Это позволит людям сделать оценку результативности деятельности Правительства, — добавил на встрече с Ананченко Глава Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU