Подразделения Народной милиции ЛНР начали подготовку к Параду Победы

5 Июнь 2020 2020-06-05T20:44:36+03:00

Напомним, что Парад Победы в Луганске 9 мая был отменен из-за угрозы распространения коронавируса. Фото: ЛИЦ

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Парад Победы в Луганске пройдет 24 июня. Подразделения Народной милиции ЛНР уже начали подготовку к нему. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

— В соответствии с решением Главы ЛНР Леонида Пасечника подразделения Народной милиции приступили к подготовке к военному параду, посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 24 июня текущего года, — говорится в сообщении.

Но прежде чем начать репетиции минздрав ЛНР сделал тесты на COVID-19 среди всех участников парадных расчетов. Каждые два часа во время репетиций военнослужащим меряют температуру, меняют средства защиты органов дыхания, перчатки и обрабатывают руки антисептиком.

— Выделенное Республикой медицинское имущество позволяет провести подготовку к Параду Победы согласно плану с особым контролем здоровья личного состава парадных расчетов, — добавил Филипоненко.

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ИСТОЧНИК KP.RU