Коронавирус в ЛНР, последние новости на 5 июня 2020 года: что известно на данный момент

Коронавирус в ЛНР выявлен еще у двух жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 9.00 5 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции Covid-19 на территории Луганской Народной Республики – 429, - говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки выписано с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом три человека, всего с начала пандемии – 341 человек.

- Зарегистрирован один летальный случай, - рассказывают в здравоохранительном учреждении Республики. - Таким образом, общее количество жителей ЛНР, скончавшихся после заражения коронавирусом, достигло девяти.

Временно исполняющая обязанности главного врача Луганской городской многопрофильной больницы № 4 Ольга Ищенко заявила, что заболеваемость коронавирусом значительно уменьшилась.

- По сравнению с майским периодом ситуация стабилизировалась, заболеваемость значительно уменьшилась: если у нас в мае было более 100 случаев, то сейчас – 14. Медикаментами мы обеспечены в полном объеме, - говорит Ищенко. - Снижение заболеваемости связано с теплыми погодными условиями, изоляцией, изоляцией первых больных с выявленными случаями, своевременной госпитализацией, комплексным лечением.

Несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом – в Свердловске сохраняется режим строгой самоизоляции. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

- 70 процентов всех случаев осложнений коронавирусной пневмонии зарегистрированы именно в Свердловске, и более 55% летальных случаев коронавирусной пневмонии - это тоже Свердловск. – говорит Пащенко. - Одна из причин такого массового заражения - то, что Свердловск – это приграничная территория, и выражена миграция населения с территории ЛНР за ее пределы.

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