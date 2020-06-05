ГИА в ДНР – 2020 пройдет с 29 июня по 28 июля

5 Июнь 2020 2020-06-05T20:43:23+03:00

На ГИА в ДНР – 2020 зарегистрировалось больше 11 тысяч человек Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

По итогу сдачи ГИА в ДНР - 2020 выпускники получат электронные сертификаты с оценками

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Проведение ГИА в ДНР – 2020 перенесли. Экзамены по русскому языку и профильным предметам будут проходить с 29 июня по 28 июля. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков.

— Принято решение о начале проведения Государственного обязательного экзамена по русскому языку и Государственных профильных экзаменов по выбранным участникам ГИА предметам с 29 июня. Завершится проведение Государственной итоговой аттестации 28 июля, — говорится в сообщении.

По итогу сдачи ГИА выпускники получат электронные сертификаты с результатами экзаменов. Таким образом, документ можно будет использовать абитуриентами при прохождении приемной комиссии в ВУЗы Республики. Сертификаты ГИА будут размещены в личных кабинетах ее участников 7 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU