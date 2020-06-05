ГИА в ДНР – 2020 пройдет с 29 июня по 28 июля
Проведение ГИА в ДНР – 2020 перенесли. Экзамены по русскому языку и профильным предметам будут проходить с 29 июня по 28 июля. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков.
— Принято решение о начале проведения Государственного обязательного экзамена по русскому языку и Государственных профильных экзаменов по выбранным участникам ГИА предметам с 29 июня. Завершится проведение Государственной итоговой аттестации 28 июля, — говорится в сообщении.
По итогу сдачи ГИА выпускники получат электронные сертификаты с результатами экзаменов. Таким образом, документ можно будет использовать абитуриентами при прохождении приемной комиссии в ВУЗы Республики. Сертификаты ГИА будут размещены в личных кабинетах ее участников 7 августа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Парад Победы в Донецке – 2020 проведут 24 июня
День проведения парада Победы в Донецке – 2020 объявлен выходным (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»