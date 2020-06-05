2020-06-05T12:31:18+03:00
Общество

Парад Победы в Донецке – 2020 проведут 24 июня

День проведения парада Победы в Донецке – 2020 объявлен выходным
Екатерина Сорока
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Парад Победы в Донецке – 2020 9 мая провести не удалось из-за угрозы распространения коронавирусаПарад Победы в Донецке – 2020 9 мая провести не удалось из-за угрозы распространения коронавирусаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Парад Победы в Донецке – 2020 будет! Соответствующий указ уже подписал Глава Республики Денис Пушилин. Новая дата его проведения – 24 июня.

— В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года, в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, руководствуясь статьями 59, 60 Конституции ДНР, постановляю провести 24 июня парад Победы, — говорится в тексте указа.

Парад Победы в Донецке – 2020 пройдет в девять часов утра по главной улице города. А в десять часов вечера дончан ждет артиллерийский салют.

Также в указе сказано, что 24 июня является выходным днем во всей Республике. Он касается работников, которым установлена пятидневная и шестидневная рабочая неделя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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