Минздрав ДНР запустил акцию «Сдать кровь во имя здоровья детей»

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:41:27+03:00

Донором может стать любой здоровый человек от 18 до 60 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Ко дню защиты детей и Всемирному дню донора минздрав, центр крови и центр здоровья запустили акцию. Она проходит под лозунгом «Сдай кровь во имя здоровья детей». Сдача крови на время действия акции будет проводиться безвозмездно. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения ДНР.

— Донорская кровь незаменима и бесценна. Единственный источник ее получения – человек-донор. Донорство – это подвиг, спасающий человеческие жизни. Все, кто готов проявить свое милосердие к нуждающимся в донорской крови, приглашаем прийти по предложенным адресам и безвозмездно сдать кровь, — говорится в сообщении.

Акция продлится до 11 июня в Донецке, Горловке, Макеевке и Енакиево. Сдать кровь можно в донорских центрах с 8 до 12 часов, по адресам:

— г. Донецк, ул. Розы Люксембург, д. 61, Республиканский центр крови;

— г. Горловка, ул. Гагарина, 29а, Станция переливания крови г. Горловка;

— г. Макеевка, ул. Ферганская, 12, Станция переливания крови. Макеевка;

— г. Енакиево, ул. Гагарина, 2а, Станция переливания крови г. Енакиево.

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ИСТОЧНИК KP.RU