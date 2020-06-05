Когда Украина планирует открытие КПВВ в Донбассе

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:45:47+03:00

Но открытие КПВВ могут затянуть в лучшем случае до 29 июня. Фото: архив ДАН

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В штабе «Операции объединенных сил» сообщили, что 10 июня планируется открытие КПВВ на линии разграничения в Донбассе. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы представительства президента Украины Владимира Зеленского.

— Правительство Украины все еще следует выбранному плану смягчения ограничительных мер против коронавируса, — говорится в сообщении. — В то же время в штабе Операции объединенных сил сообщили, что с 10 июня готовятся к открытию контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения.

Однако, какие именно КПВВ собираются открыть, и в каком режиме они будут работать в сообщении сказано не было.

Напомним, что 22 марта проезд через КПВВ в Донбассе был временно приостановлен. Причиной стала угроза распространения коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU