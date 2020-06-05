2020-06-05T13:32:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР: У двух прибывших из России тест на COVID-19 показал положительный результат

За прошедшие сутки медики выявили коронавирус в ДНР у 31 жителя
Екатерина Сорока
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За прошедшие сутки был зарегистрирован один летальный случай от коронавирусной инфекции – женщина 40 летЗа прошедшие сутки был зарегистрирован один летальный случай от коронавирусной инфекции – женщина 40 летФото: Иван МАКЕЕВ
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За прошедшие сутки медики выявили коронавирус в ДНР у 31 жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

— Два положительных результата исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у прибывших из Российской Федерации. Также среди новых случаев инфицирования 1 ребенок, контактировавший ранее с инфицированными родителями, и 7 медицинских работников, — говорится в сообщении. — Зарегистрирован 1 летальный случай от COVID-19 – женщина 40 лет.

В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Добавим, что по состоянию на 5 июня в ДНР зарегистрировано и подтверждено всего 642 случая заражения COVID-19: на лечении находится 459 пациентов, выписано – 159 человек, летальных случаев – 24.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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