«Мама, спасай, я болен коронавирусом»: Полиция ДНР предупредила о новых способах мошенничества

Мошенники – народ находчивый и во всем могут найти для себя гешефт. Не стала исключением и ситуация с коронавирусом.

Сегодня полиция ДНР заявила о появлении в Республике мошенников, которые используют в преступных целях ситуацию с COVID-19, и призвала жителей к бдительности.

- В Шахтерский городской отдел полиции обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что чуть не стала жертвой мошенников. Со слов заявительницы, ей на мобильный телефон со скрытого номера позвонил неизвестный, представился ее сыном и сообщил, что он заболел новой коронавирусной инфекцией и ему срочно нужны деньги на лечение. После чего попросил перевести деньги на карту, – сообщили сегодня в пресс-службе МВД Республики.

Ранее такие трюки были очень в ходу, только тогда аферисты разводили на жалость рассказами о «тюрьме» и «требовании выкупа стражами закона».

Однако, женщина не поддалась на уловку мошенника и впоследствии выяснила, что с ее сыном все в порядке.

Есть основания полагать, что она была не единственной, кому позвонили мошенники. Если вы стали свидетелем или жертвой преступления, не спешите поддаваться панике, позвоните своим близким и убедитесь, что с ними все в порядке. Затем незамедлительно обращайтесь в полицию. Помните, что своевременное информирование позволит избежать противоправных действий в отношении вас и ваших родственников, а также ускорит розыск злоумышленников.

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