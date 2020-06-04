2020-06-04T19:38:50+03:00
Спорт

Пять медалей на чемпионате по ушу взяли спортсмены из ДНР

Соревнования происходили в онлайн формате
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Донецкие спортсмены завоевали бронзу и серебро. Фото: ДАНДонецкие спортсмены завоевали бронзу и серебро. Фото: ДАН
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Донецкие спортсмены завоевали бронзу и серебро на официальном чемпионате и первенстве Европы по ушу, который проходил в онлайн-формате. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

- В период с 25 мая по 4 июня впервые официальный чемпионат и первенство Европы по ушу проходил в режиме онлайн. По итогам состязаний спортсмены ДНР завоевали пять медалей различного достоинства: Алена Монастырная взяла бронзу в разделе с палкой, Наталья Кривошей – серебро в разделе традиционного оружия, Алексей Ильенко – бронзу в разделе с копьем, София Чувинова – серебро в разделе с палкой и бронзу в разделе без оружия, — сказано в собщении.

Всего в состязаниях приняли участие спортсмены из 25 стран мира. Уточняется, что соревнования проходили в новом онлайн-формате, где каждый спортсмен присылал видео своего выступления, а судьи, находясь в разных странах Европы, через интерактивную электронную программу выставляли оценки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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