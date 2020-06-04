На следующей неделе в ДНР отдыхают 4 дня
На следующей неделе в ДНР будут отдыхать 4 дня: 8, 12, 13 и 14 июня
Напомним, согласно Указу Главы ДНР № 237 от 29 июля 2019 года, нерабочим праздничным днем является 12 июня (пятница) – День России.
Дончане сообщают, что город готовится к празднику - повсюду на улицах российский триколор.
Кроме того, День Святой Троицы является нерабочим днем. При совпадении или нерабочего дня с выходным днем выходной день переносится на следующий рабочий день после праздничного или нерабочего дня. Таким образом, в ДНР будут отдыхать в понедельник, 8 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU