2020-05-19T16:30:17+03:00
Политика

Как сотрудникам предприятия централизованно подать документы на получение паспортов ДНР и РФ

Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова рассказала о процедуре
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Республике можно централизованно подавать документы для получения гражданства ДНР и РФ. Фото: МВД ДНРВ Республике можно централизованно подавать документы для получения гражданства ДНР и РФ. Фото: МВД ДНР
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Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова рассказала, как сотрудникам предприятия централизованно подать документы на получение паспортов ДНР и РФ

- Последние две недели мне задают вопрос: «Что такое централизованная подача документов на паспорт?» Это подача документов на паспорта ДНР и РФ сотрудниками предприятий Республики по предварительному согласованию с Миграционной службой. Расскажу, как это происходит, - сообщила депутат НС.

Руководитель предприятия направляет в адрес республиканской Миграционной службы письменное обращение со списком сотрудников предприятия, документы которых уже подготовлены и которые желают получить паспорт. Также в этом списке указывается район регистрации каждого сотрудника (прописка).

Формат подачи: ФИО сотрудника. Дата рождения. Район регистрации сотрудника. Телефон.

Далее организуется взаимодействие между отделом кадров предприятия и специалистами Миграционной службы. Проверяется полнота пакета документов сотрудников. В назначенное время сотрудники предприятия, которые указаны в списке, подают документы на паспорт.

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Горячая линия Миграционной службы сообщит о готовности паспорта и ответит на любые вопросы о процедуре подачи документов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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