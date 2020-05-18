2020-05-18T12:19:06+03:00
Общество

Как узнать о готовности паспорта ДНР или РФ

Горячая линия Миграционной службы сообщит о готовности паспорта и ответит на любые вопросы о процедуре подачи документов
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Прием документов на получение гражданства РФ продолжается в штатном режиме. Фото: ДАНПрием документов на получение гражданства РФ продолжается в штатном режиме. Фото: ДАН
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Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова пояснила, в каких случаях необходимо звонить на Горячую линию Миграционной службы.

- Горячая линия Миграционной службы ДНР – 494 (с Феникса), - напомнила она. - Позвонив на Горячую линию МС ДНР, вы можете:

- Узнать о готовности паспорта ДНР или РФ;

- Получить актуальную информацию о ПЕРЕЧНЕ ДОКУМЕНТОВ и порядке их подачи на паспорт ДНР или РФ;

- Получить консультацию по нестандартным ситуациям (в случае, если такую консультацию можно оказать без очного ознакомления с документами);

- Оставить жалобу на работу МС ДНР;

- Оставить благодарность сотрудникам МС ДНР;

- Получить информацию о режиме работы подразделений МС ДНР.

Напоминаем, на 18 мая 97 779 жителей Донецкой Республики стали гражданами РФ. Из-за режима повышенной готовности, поездки за получением паспортов РФ временно приостановлены. При этом подача документов гражданами продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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