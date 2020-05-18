Как узнать о готовности паспорта ДНР или РФ
Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова пояснила, в каких случаях необходимо звонить на Горячую линию Миграционной службы.
- Горячая линия Миграционной службы ДНР – 494 (с Феникса), - напомнила она. - Позвонив на Горячую линию МС ДНР, вы можете:
- Узнать о готовности паспорта ДНР или РФ;
- Получить актуальную информацию о ПЕРЕЧНЕ ДОКУМЕНТОВ и порядке их подачи на паспорт ДНР или РФ;
- Получить консультацию по нестандартным ситуациям (в случае, если такую консультацию можно оказать без очного ознакомления с документами);
- Оставить жалобу на работу МС ДНР;
- Оставить благодарность сотрудникам МС ДНР;
- Получить информацию о режиме работы подразделений МС ДНР.
Напоминаем, на 18 мая 97 779 жителей Донецкой Республики стали гражданами РФ. Из-за режима повышенной готовности, поездки за получением паспортов РФ временно приостановлены. При этом подача документов гражданами продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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