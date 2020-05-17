2020-05-17T15:37:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ЛНР, последние новости на 17 мая 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ЛНР на 17 мая 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Коронавирус в ЛНР выявлен еще у пяти жителейКоронавирус в ЛНР выявлен еще у пяти жителейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что на сегодняшний день коронавирус в ЛНР зарегистрирован у 317 жителей.

- 317 случаев заболевания Covid-19 зарегистрировано в Луганской Народной Республике на 16 мая 2020 года. Выписано 110 человек, - говорится в сообщении Минздрава.

Вчера в здравоохранительном ведомстве Республики заявляли о 312 случаях заражения коронавирусной инфекцией.

Соответственно, за прошедшие сутки Covid-19 выявлен еще у пяти жителей Луганской Народной Республики.

Напомним, что 12 мая в ЛНР действовал строгий режим самоизоляции. Однако на заседании чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве государства 11 мая было принято решение о возобновлении работы общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и других объектов на большей части территории Луганской Народной Республики при условии соблюдения требований по организации их работы.

На этом же заседание было решено ввести строгий режим самоизоляции для жителей прифронтового поселка Фрунзе, что в Славяносербском районе.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия ЛНР продлила действие строгого режима самоизоляции для жителей Свердловска, Перевальска, Алчевска и Первомайска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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