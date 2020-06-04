Граждане ДНР с паспортом РФ смогут проголосовать за поправки в Конституцию России
1 июля в России состоится голосование за поправки в Конституцию. В нем могут принять участие и жители ДНР с паспортами РФ.
Территориальной избирательной комиссией Неклиновского района в селе Покровское определен избирательный участок № 1320, на котором проголосовать за поправки в Конституцию смогут граждане Российской Федерации, у которых нет регистрации по месту жительства и месту временного пребывания.
Об этом сообщила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.
- Участок будет расположен по адресу: Неклиновский район, с. Покровское, пер. Тургеневский 12 (РДК). Согласно п.1. Постановления ТИК № 122-6 от 25.03.2020 на данном участке смогут проголосовать граждане Российской Федерации, имеющие паспорт, либо заменяющий паспорт документ, позволяющий установить их возраст и гражданство Российской Федерации, но у которых отсутствует регистрация по месту жительства, - сообщила депутат.
В паспортах Российской Федерации у жителей ДНР отсутствует штамп о регистрации по месту жительства.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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