Граждане ДНР с паспортом РФ смогут проголосовать за поправки в Конституцию России

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:38:30+03:00

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1 июля в России состоится голосование за поправки в Конституцию. В нем могут принять участие и жители ДНР с паспортами РФ.

Территориальной избирательной комиссией Неклиновского района в селе Покровское определен избирательный участок № 1320, на котором проголосовать за поправки в Конституцию смогут граждане Российской Федерации, у которых нет регистрации по месту жительства и месту временного пребывания.

Об этом сообщила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

- Участок будет расположен по адресу: Неклиновский район, с. Покровское, пер. Тургеневский 12 (РДК). Согласно п.1. Постановления ТИК № 122-6 от 25.03.2020 на данном участке смогут проголосовать граждане Российской Федерации, имеющие паспорт, либо заменяющий паспорт документ, позволяющий установить их возраст и гражданство Российской Федерации, но у которых отсутствует регистрация по месту жительства, - сообщила депутат.

В паспортах Российской Федерации у жителей ДНР отсутствует штамп о регистрации по месту жительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU