Спорт против коронавируса: Первый футбольный матч состоялся в Донецке
Дончане ждут возвращения к нормальной жизни, насколько можно таковой считать жизнь в условиях войны. Первый товарищеский футбольный поединок после смягчения ограничений, введенных в ДНР из-за COVID-19, прошел в Донецке.
- В Донецке состоялся первый в ДНР футбольный матч после смягчения ограничений, которые были введены из-за COVID-19. В матче приняли участие спортивный клуб «Шахтер Донбасса» и команда специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №2 Донецка. Игра закончилась победой с разгромным счетом 5:0 в пользу команды «Шахтер Донбасса», - сообщили в пресс-службе спортивного клуба «Академия футбола «Шахтер Донбасса».
Спортсменами были соблюдены все нормы по предотвращению коронавирусной инфекции. Так, в раздевалках на стадионе была проведена санобработка, скамейки запасных обеспечены антисептиками, а матч сам начался без традиционного рукопожатия между командами.
Ранее мы сообщали, что ситуация с коронавирусом в ДНР стабильна, резкого прироста заболеваемостью инфекцией COVID-19 нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU