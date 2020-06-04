2020-06-04T09:11:30+03:00
Спорт

Спорт против коронавируса: Первый футбольный матч состоялся в Донецке

Матч состоялся на стадионе «Боссе — арена Олимпик» в Ленинском районе Донецка
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Первый товарищеский футбольный поединок после смягчения ограничений состоялся. Фото: ДАНПервый товарищеский футбольный поединок после смягчения ограничений состоялся. Фото: ДАН
Изменить размер текста:

Дончане ждут возвращения к нормальной жизни, насколько можно таковой считать жизнь в условиях войны. Первый товарищеский футбольный поединок после смягчения ограничений, введенных в ДНР из-за COVID-19, прошел в Донецке.

- В Донецке состоялся первый в ДНР футбольный матч после смягчения ограничений, которые были введены из-за COVID-19. В матче приняли участие спортивный клуб «Шахтер Донбасса» и команда специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №2 Донецка. Игра закончилась победой с разгромным счетом 5:0 в пользу команды «Шахтер Донбасса», - сообщили в пресс-службе спортивного клуба «Академия футбола «Шахтер Донбасса».

Спортсменами были соблюдены все нормы по предотвращению коронавирусной инфекции. Так, в раздевалках на стадионе была проведена санобработка, скамейки запасных обеспечены антисептиками, а матч сам начался без традиционного рукопожатия между командами.

Ранее мы сообщали, что ситуация с коронавирусом в ДНР стабильна, резкого прироста заболеваемостью инфекцией COVID-19 нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ольга Долгошапко: Ситуация с коронавирусом в ДНР остается стабильной

Министр здравоохранения заявила об отсутствии тенденции к резкому приросту заболеваемостью коронавирусом в ДНР (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Снайперы Украины уничтожили видеокамеры ОБСЕ
Украинские снаряды повредили газопровод и частный дом в ДНР
Спорт против коронавируса: Первый футбольный матч состоялся в Донецке
Погода в Луганске на день: 4 июня пройдет без осадков
Погода в Донецке на день: 4 июня будет пасмурно и +20
Как в ДНР новая адресная справка может заменить паспорт
Житель Донбасса взорвал две гранаты, чтобы успокоить супругу
Леонид Пасечник отменил режим полной боеготовности Народной милиции ЛНР и назначил Парад Победы
ОСАГО в ДНР: Автовладельцы могут сами подсчитать, во сколько обойдется полис
Жительница Донбасса посадила 14-летнюю дочь на цепь, чтобы та не убегала из дома
Для кого Украина хочет открыть КПВВ в Донбассе после 10 июня
Русский язык в ЛНР стал единственным государственным
Коронавирус в ДНР: девять медицинских работников заболели COVID-19
В ДНР отменено нотариальное согласие второго родителя при подаче документов на паспорт РФ для детей
В Донецке на пожаре погиб ребенок, другого малыша удалось спасти
Коронавирус в ЛНР: Житель Республики умер от заболевания COVID-19
Украинская армия снова стреляла по Донецку и Петровскому
«Позиция вредоносная и подтасовочная!» Денис Пушилин дал оценку заявлениям главы офиса президента Украины Андрея Ермака
Погода в Луганске на день: 3 июня местами гроза, до 22 градусов тепла
Погода в Донецке на день: 3 июня будет кратковременный дождь, до +20 градусов тепла
Школьники ДНР смогут сдать единый госэкзамен в Ростовской области
К акции «Ангелы» в память о погибших детях Донбасса присоединились жители США и восьми стран Европы
Украинские СМИ распространили фейк об изнасилованной в Горловке девушке
В Донецке устранили аварию на водоводе в Петровском районе
В ДНР отключат телерадиовещание с 3 по 6 июня
ВСУ обстреляли окрестности участка разведения сил в Петровском
В подконтрольном Киеву Донбассе ввели дополнительные патрули из-за угрозы протестов врачей