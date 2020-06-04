2020-06-04T07:45:47+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 4 июня будет пасмурно и +20

Осадков сегодня синоптики нам не обещают
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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День пройдет без осадков. Фото: Евгении КарпачевойДень пройдет без осадков. Фото: Евгении Карпачевой
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Не зря говорят, не было зимы, не будет и весны. Народ он наблюдательный! И май это доказал. Редкий день обходится без дождя, а дневная температура едва достигает 20 градусов. Дачники ворчат и привычно предсказывают плохой урожай. Любители шашлыков скорбно смотрят на небо. И только все зеленое радуется и растет пышным цветом.

Вот и сегодня, 4 июня, начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Донецке будет покрыто облаками. Температура воздуха днем +20, ночью +11. А вот осадков синоптики нам не обещают.

4 июня отмечается день памяти мученика Василиска. Этот день в прежние времена считался соловьиным днем. Наши предки ходили слушать пение соловья, считали, что "хорошее утро с песен птиц начинается". Если на Василиска соловей поет всю ночь, то день погожий будет. А если в этот день хорошо пахнет жимолостью - к дождю.

А вот уже с субботы в Донецк приходит по-настоящему летняя погодка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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