Шестая годовщина авиаудара ВСУ по Луганску: Глава ДНР выразил соболезнования
Военные преступления ВСУ в Донбассе не имеют срока давности и навсегда останутся в памяти жителей. Об этом сегодня в годовщину авианалета ВСУ на Луганск заявил Глава ДНР Денис Пушилин.
- Прошло шесть лет со дня чудовищного обстрела. Он навсегда останется в памяти жителей Донбасса как один из самых кровавых дней агрессии Киева. У военных преступлений нет срока давности, мы не забудем злодеяния украинских властей, - сказал Пушилин.
Глава ДНР выразил искренние соболезнования жителям Луганской Народной Республики.
Напомним, что 2 июня 2014 года украинские военные нанесли авиаудар по зданию бывшей Луганской облгосадминистрации. В результате погибли восемь мирных жителей, 28 человек были ранены.
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ИСТОЧНИК KP.RU