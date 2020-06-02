В ДНР за неделю родились 148 малышей
С 25 по 31 мая в Донецкой Народной Республике появилось на свет 148 малышей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.
- За период с 25 по 31 мая 2020 года в родильных домах Донецкой Народной Республики родилось 148 малышей: 81 мальчик и 67 девочек. В одной семьей родилась двойня: два мальчика, - рассказали в Министерстве здравоохранения.
Напомним, что с 18 по 24 мая в родильных домах Республики родилось 166 малышей.
- Молодых родителей поздравляем с рождением деток, малышам желаем здоровья и активного роста, а родителям – мира и благополучия в семьях! – пожелали в Минздраве.
Несмотря, на войну, блокаду и угрозу распространения коронавируса, жизнь в Республике продолжается. 24 июня состоится Парад Победы. Возможно, уже скоро эпидемия коронавируса и вовсе пойдет на спад.
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ИСТОЧНИК KP.RU