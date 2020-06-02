В ДНР за неделю родились 148 малышей

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:26:50+03:00

В Республике за неделю родились 148 малышей. Фото: МЗ ДНР

В одной семьей появилась двойня

Изменить размер текста: A A

С 25 по 31 мая в Донецкой Народной Республике появилось на свет 148 малышей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- За период с 25 по 31 мая 2020 года в родильных домах Донецкой Народной Республики родилось 148 малышей: 81 мальчик и 67 девочек. В одной семьей родилась двойня: два мальчика, - рассказали в Министерстве здравоохранения.

Напомним, что с 18 по 24 мая в родильных домах Республики родилось 166 малышей.

- Молодых родителей поздравляем с рождением деток, малышам желаем здоровья и активного роста, а родителям – мира и благополучия в семьях! – пожелали в Минздраве.

Несмотря, на войну, блокаду и угрозу распространения коронавируса, жизнь в Республике продолжается. 24 июня состоится Парад Победы. Возможно, уже скоро эпидемия коронавируса и вовсе пойдет на спад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Донбассе второй день нет обстрелов

Об этом сообщили в СЦКК (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU