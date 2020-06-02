Погода в Луганске на день: 2 июня будет до 24 градусов тепла, кратковременный дождь
2 июня в ЛНР температура воздуха днем будет 24 градуса тепла, местами пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
- В Республике ожидается переменная облачность, днем местами слабый кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха 19-24 градуса тепла, - прогнозируют синоптики.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 22-24 градуса тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 21-23 градуса тепла.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют на уровне 22-24 градусов тепла днем.
3 июня, по предварительному прогнозу, температурный фон останется прежним, местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
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ИСТОЧНИК KP.RU