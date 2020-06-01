Солдаты ВСУ избили замкомандира за некачественные продукты

1 Июнь 2020 2020-06-01T19:36:36+03:00

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В 24-й бригаде вооруженных формирований Украины, которая располагается в зоне проведения так называемой «операции объединенных сил» произошла драка. Солдаты избили заместителя командира роты, поставлявшего бойцам некачественные продукты питания. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- В подразделениях 3-го батальона 24-й бригады на позициях первой роты в районе Воздвиженовки произошел голодный бунт военнослужащих, переросший в рукоприкладство в отношении заместителя командира роты лейтенанта Свиридова, доставившего бойцам некачественные продукты питания, - говорится в сообщении.

Осадчий отметил, что солдатам не понравились поставленным замкомандиром роты просроченные консервы, сухие пайки, испорченный хлеб и отказались нести службу на передовых позициях.

- На предложение подчиненных отведать с ними привезенной им пищи Свиридов ответил, что в связи с отсутствием на складе качественных продуктов другой альтернативы не будет и попытался спешно уехать с позиций, однако был остановлен и избит недовольными военнослужащими, - рассказал официальный представитель оборонного ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU