2020-06-01T17:02:37+03:00
Политика

В НМ ДНР рассказали, почему Украина приостановила обстрелы Республики

За прошедшие сутки сотрудники СЦКК не зафиксировали обстрелов со стороны киевских силовиков
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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31 мая сотрудники СЦКК не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ. Фото: warfiles.ru31 мая сотрудники СЦКК не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ. Фото: warfiles.ru
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Вооруженные формирования Украины приостановили обстрелы территории Донецкой Народной Республики, заботясь о репутации Киева на международной арене в канун визита украинских чиновников в Германию. Встреча запланирована на 2 июня. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- В рамках подготовки к визиту главы МИД Украины и главы офиса президента Украины в Германию командование вооруженных формирований Украины, заботясь о репутации киевского руководства на политической арене, отдало указания соединениям и частям в зоне операции объединенных сил о неукоснительном соблюдении режима прекращения огня, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

В Народной милиции ДНР отметили, что факт временного прекращения обстрелов территории Республики вызвало недовольство у националистов из «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация, - Авт.).

- Руководство организации направило в районы сел Широкино и Гнутово у южного участка линии разграничения около двух десятков боевиков с целью обстрелов территории ДНР, - сообщили в НМ Донецкой Народной Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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