Представительство ДНР в СЦКК за прошедшие сутки обстрелов со стороны Украины не зафиксировало
За прошедшие сутки Представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обстрелов со стороны Украины не зафиксировало.
— Представительство уведомляет: за истекшие сутки со стороны ВФУ нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, — говорится в сообщении.
Но это данные только за один день. В общем, за период с 25 мая и до 1 июня на счету ВФУ числится 10 нарушений. Они выпустили порядка 120 боеприпасов. В результате повреждения получили 12 жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.
Напомним, что с 21 мая подразделения Народной милиции ДНР приведены высшую степень боевой готовности. В случае, если Украина нарушит режим прекращения огня, в ходе обстрела будут зафиксированы жертвы среди мирного населения или повреждения жилых домов и других объектов инфраструктуры, то военнослужащим Республики дан приказ открыть ответный адекватный огонь по позициям противника.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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