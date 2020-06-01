Представительство ДНР в СЦКК за прошедшие сутки обстрелов со стороны Украины не зафиксировало

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:14:33+03:00

Такая же обстановка сохраняется уже несколько дней на линии соприкосновения Украины с ЛНР. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

Всего за неделю было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня

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За прошедшие сутки Представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обстрелов со стороны Украины не зафиксировало.

— Представительство уведомляет: за истекшие сутки со стороны ВФУ нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, — говорится в сообщении.

Но это данные только за один день. В общем, за период с 25 мая и до 1 июня на счету ВФУ числится 10 нарушений. Они выпустили порядка 120 боеприпасов. В результате повреждения получили 12 жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.

Напомним, что с 21 мая подразделения Народной милиции ДНР приведены высшую степень боевой готовности. В случае, если Украина нарушит режим прекращения огня, в ходе обстрела будут зафиксированы жертвы среди мирного населения или повреждения жилых домов и других объектов инфраструктуры, то военнослужащим Республики дан приказ открыть ответный адекватный огонь по позициям противника.

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ИСТОЧНИК KP.RU