Погода в Донецке на день: 2 июня будет пасмурно и дождливо

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:34:38+03:00

По прогнозу синоптиков, после обеда в Донецке появятся облака Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке будет дуть южный ветер, порывами до 12 метров в секунду

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В Донецке и Донецкой Народной Республике 2 июня будет пасмурно. Ожидается дождь с грозой. Утром синоптики прогнозируют +18 градусов. Днем столбики термометров покажут 23 градуса выше нуля. Вечером ожидается +14.

В течение суток ветер будет дуть в южном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

В этот день почитается память мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Мученик Фалалей известен в народе под именем Огуречника, так как с этого дня начинали сеять огурцы: «На Филиппа да на Фалалея - доставай огурцы скорее». «На Фалалея - сади огурцы». Если в этот день много шишек на елке - к хорошему урожаю огурцов. В это время распускается жасмин. Также может еще зацветать рябина. Позднее цветение этого кустарника указывало нашим предками на позднюю осень.

По прогнозам синоптиков, 15 марта в Донецке и ДНР будет переменная облачность, температурный фон останется прежним, дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU