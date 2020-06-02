2020-06-02T08:34:38+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 2 июня будет пасмурно и дождливо

В Донецке будет дуть южный ветер, порывами до 12 метров в секунду
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
По прогнозу синоптиков, после обеда в Донецке появятся облакаПо прогнозу синоптиков, после обеда в Донецке появятся облакаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Изменить размер текста:

В Донецке и Донецкой Народной Республике 2 июня будет пасмурно. Ожидается дождь с грозой. Утром синоптики прогнозируют +18 градусов. Днем столбики термометров покажут 23 градуса выше нуля. Вечером ожидается +14.

В течение суток ветер будет дуть в южном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

В этот день почитается память мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Мученик Фалалей известен в народе под именем Огуречника, так как с этого дня начинали сеять огурцы: «На Филиппа да на Фалалея - доставай огурцы скорее». «На Фалалея - сади огурцы». Если в этот день много шишек на елке - к хорошему урожаю огурцов. В это время распускается жасмин. Также может еще зацветать рябина. Позднее цветение этого кустарника указывало нашим предками на позднюю осень.

По прогнозам синоптиков, 15 марта в Донецке и ДНР будет переменная облачность, температурный фон останется прежним, дождь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Продовольственные ярмарки в ДНР в июне 2020 года: график проведения и адреса

Продовольственные ярмарки в ДНР в июне 2020 дают возможность людям купить продовольственные товары по сниженным ценам (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Донбассе второй день нет обстрелов
Погода в Луганске на день: 2 июня будет до 24 градусов тепла, кратковременный дождь
Погода в Донецке на день: 2 июня будет пасмурно и дождливо
ВСУ готовят провокации для жителей Донбасса и ОБСЕ
Стало известно, когда пройдет Парад Победы в Донецке 2020
Солдаты ВСУ избили замкомандира за некачественные продукты
Данные разведки: Полторы сотни украинских солдат умерли или получили ранения в результате разрывов 120-мм минометов украинского производства «Молот»
В НМ ДНР рассказали, почему Украина приостановила обстрелы Республики
Глава ЛНР: «Мы всегда будем помнить о тех ужасах, которые пришлось пережить маленьким жителям Донбасса»
Больше 20 домов частного сектора затоплены из-за порыва водопровода в Донецке
Коронавирус в ЛНР выявили еще у 8 жителей
За все время коронавирус в ДНР выявлен у 539 жителей
Представительство ДНР в СЦКК за прошедшие сутки обстрелов со стороны Украины не зафиксировало
Денис Пушилин отметил высокие достижения детей из ДНР на международных площадках
Киевские силовики открыли огонь по блокпосту ЛНР, зная, что там находятся представители ОБСЕ
Погода в Донецке на день: 1 июня температура воздуха поднимется до 21 градуса тепла
Погода в Луганске на день: 1 июня температура воздуха поднимется до 25 градусов тепла