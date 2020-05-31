Продовольственные ярмарки в ДНР в июне 2020 года: график проведения и адреса

Продовольственные ярмарки в ДНР в июне 2020 будут проходить в 27 районах и населенных пунктах. На них будет представлена продукция местных производителей. Это кондитерские и хлебобулочные изделия, молочные продукты, яйца, мясные и колбасные изделия, а также овощи, растительные масла, сахар, мука, мед и много другое.

Продовольственные ярмарки в ДНР – это отличная возможность заполнить свою продуктовую корзину качественными товарами местного производства по сниженным ценам. Торговцы на таких ярмарках не ставят наценку.

Публикуем график проведения и адреса этих ярмарок на весь месяц.

Горловка

—пр. Победы, 24 «а». Начало: 10 июня в 9.00;

Докучаевск

— пересечение ул. Центральной и ул. Ватутина, территория возле ДП «Республиканский рынок 29/1» ГП «Рынки Донбасса». Начало: 28 июня в 9.00;

Донецк

— Киевский район, пересечение ул. Солнцева и пр. Партизанского. Даты: 4,11,18,25 июня. Начало в 8.00;

— Киевский район, пр. Киевский, 36, автостоянка администрации. Даты: 7,14,21,28 июня. Начало в 8.00;

— Киевский район, п. Новороссийский (на площадке). Начало 21 июня в 9.00;

— Киевский район, пос. Горького. Начало: 21 июня в с 9.00;

— Куйбышевский район, пр. Кремлевский, 1 (площадка ОШ № 50). Даты: 5,12,19,26 июня. Начало в 8.30;

— Куйбышевский район, ул. Зуевская, 24 (район рынка). Даты: 2,9,16,23,30 июня. Начало в 8.30;

— Куйбышевский район, ул. 60-летия СССР, площадка ДК «Смолянка». Даты: 4,11,18,25 июня. Начало в 8.30;

— Куйбышевский район, пр. Панфилова, 86, площадка напротив ДК им. Куйбышева. Даты: 6,13,20,27 июня. Начало в 8.30;

— Петровский район, пгт. Александровка, ул. Школьная, 166, возле магазина «Березка». Начало 18 июня в 10.00;

— Пролетарский район, ул. Большая Магистральная, 29 «а» (возле ДК «Юбилейный»). Начало: 6 июня в 9.00;

Макеевка

— пос. Объединенный, пл. ДК им. 40-летия ВЛКСМУ ОП шахты им. С.М. Кирова ГП «Макеевуголь». Даты: 2,9,16,23,30 июня. Начало в 8.00;

— Червоногвардейский район, ул. Таежная, автостоянка перед бывшим заводом «Скиф». Даты: 3,10,17,24 июня. Начало в 8.00;

— Червоногвардейский район, ул. Малиновского, 10, площадка между КУК ДК им. К.И. Поченкова и зданием администрации района. Даты: 4,11,18,25 июня. Начало в 8.00;

— Горняцкий район, ул. Донецкое шоссе, вблизи дома № 105 (асфальтированная площадка). Даты: 5,12,19,26 июня. Начало в 8.00;

— Центрально-Городской район, площадь перед ДК им. М.И. Калинина ОП «Шахта им. В.М. Бажанова». Даты: 6,13,20,27 июня. Начало в 8.00;

— Центрально-Городской район, Соборная площадь. Даты: 6,7,14,21,28 июня. Начало в 8.00;

Торез

— ул. Поповича, 7, Торговый комплекс «Гостиный двор». Даты: 5-7,12-14,19-21, 26-28 июня. Начало в 6.00;

— Центральная городская площадь. Даты: 11,12,25,26 июня. Начало в 8.00;

Шахтерск

— ул. Театральная (с восточной стороны дома № 35). Даты: 13,20 июня. Начало в 10.00;

Ясиноватая

— ул. Некрасова, напротив магазина «Сказка». Даты: 2,6,9,16,20,23,30 июня. Начало в 8.00;

— рынок микрорайона «Зорька». Даты: 13, 27 июня. Начало в 8.00;

Кировское

— пл. им. С.М. Кирова (проезжая часть ул. Панфиловцев). Начало 24 июня в 8.00;

Ждановка

— ул. Школьная, 8 «а» (площадь перед Центром культуры и досуга). Начало 17 июня в 8.00;

Тельмановский район

— пгт. Тельманово, пер. Мира, 11. Даты: 5,12,19,26 июня. Начало в 6.30;

— с. Кузнецово-Михайловка, ул. Ленина, 17. Даты: 3,10,17,24 июня. Начало в 7.00.

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