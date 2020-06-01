ВСУ готовят провокации для жителей Донбасса и ОБСЕ

1 Июнь 2020 2020-06-01T21:37:30+03:00

Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР

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Украинские вооруженные формирования готовят в Донбассе провокации, которые будут направлены на мирных жителей и сотрудников Международной наблюдательной миссии ОБСЕ. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- Офицеры десантно-штурмовых войск ВСУ готовят провокации в отношении наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и жителей зоны проведения так называемой «операции объединенных сил» с последующим обвинением Народной милиции ЛНР, - сказал он.

Осадчий отметил, что для совершения провокаций киевские силовики уже приготовили противопехотные мины советского образца ПФМ-1 («Лепесток») в количестве 300 единиц и ПОМ-2 в количестве 200 единиц.

- Будьте бдительными и осторожными, обо всех случаях противоправных действий киевских силовиков и нарушениях норм международного гуманитарного права сообщать представителям миссий ОБСЕ и ООН, а также на горячую линию Генеральной прокуратуры ЛНР, - обратился к жителям подконтрольной Киеву территории Луганщины Яков Осадчий.

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ИСТОЧНИК KP.RU