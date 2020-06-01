Данные разведки: Полторы сотни украинских солдат умерли или получили ранения в результате разрывов 120-мм минометов украинского производства «Молот»
За время вооруженного конфликта в Донбассе украинских вооруженные формирования Украины лишились 150 солдат из-за разрывов 120-миллимеровых минометов украинского производства «Молот». Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР, ссылаясь на данные разведки.
- По данным нашей разведки, за время боевых действий в зоне ООС от разрывов минометов «Молот» производства «Укробронпром» погибли и получили ранения более 150 боевиков, - говорится в сообщении.
Отмечается, что выпущенное военно-промышленным комплексом Украины вооружение продолжает приносить киевским силовикам урон жизни и здоровью.
- Прокуратура Украины завела не одно уголовное дело по фактам гибели людей в результате инцидентов с этими минометами, однако до сих пор ни один человек к ответственности привлечен не был. При этом директор госконцерна «Укроборонпром» Павел Букин заявлял, что в украинских войсках нет альтернативы «Молотам» и они и далее будут использоваться, - рассказали в ведомстве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Киевские силовики открыли огонь по блокпосту ЛНР, зная, что там находятся представители ОБСЕ
В Народной милиции ЛНР это происшествие называют целенаправленной провокацией (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU