2020-06-01T18:37:16+03:00
Политика

Данные разведки: Полторы сотни украинских солдат умерли или получили ранения в результате разрывов 120-мм минометов украинского производства «Молот»

Об этом сообщили в оборонном ведомстве ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Такие минометы снимать с вооружения не собираются. Фото: novosti.icuТакие минометы снимать с вооружения не собираются. Фото: novosti.icu
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За время вооруженного конфликта в Донбассе украинских вооруженные формирования Украины лишились 150 солдат из-за разрывов 120-миллимеровых минометов украинского производства «Молот». Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР, ссылаясь на данные разведки.

- По данным нашей разведки, за время боевых действий в зоне ООС от разрывов минометов «Молот» производства «Укробронпром» погибли и получили ранения более 150 боевиков, - говорится в сообщении.

Отмечается, что выпущенное военно-промышленным комплексом Украины вооружение продолжает приносить киевским силовикам урон жизни и здоровью.

- Прокуратура Украины завела не одно уголовное дело по фактам гибели людей в результате инцидентов с этими минометами, однако до сих пор ни один человек к ответственности привлечен не был. При этом директор госконцерна «Укроборонпром» Павел Букин заявлял, что в украинских войсках нет альтернативы «Молотам» и они и далее будут использоваться, - рассказали в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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