Киевские силовики открыли огонь по блокпосту ЛНР, зная, что там находятся представители ОБСЕ

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:12:54+03:00

Представители мониторинговой миссии переждали обстрел в укрытии НМ ЛНР, а после в спешном порядке покинули место происшествия Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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29 мая ВСУ открыли огонь по блокпосту Республики в районе Золотого. Не остановило их и присутствие представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. По словам, очевидцев происшествия, это была целенаправленная провокация. Об этом сообщили военнослужащие Народной милиции ЛНР.

— Украинская сторона все знала, потому что миссия ОБСЕ ездит по этой дороге каждый день и все время в одно и тоже время, и они наверняка даже видели присутствие ОБСЕ, так как дорога эта просматривается с украинских позиций! И ездят они на белых внедорожниках, имеют хорошо различимые опознавательные знаки и флаги, и их сложно перепутать с кем-либо еще, — отметил один из очевидцев обстрела, военнослужащий Народной милиции Денис Богданов.

Также уточняется, что согласно отчету, наблюдатели миссии не смогли определить тип прилетевшего боеприпаса и направление огня, хотя место его разрыва находилось в 100 метрах от блокпоста.

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ИСТОЧНИК KP.RU