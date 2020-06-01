2020-06-01T11:12:54+03:00
Политика

Киевские силовики открыли огонь по блокпосту ЛНР, зная, что там находятся представители ОБСЕ

В Народной милиции ЛНР это происшествие называют целенаправленной провокацией
Екатерина Сорока
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Представители мониторинговой миссии переждали обстрел в укрытии НМ ЛНР, а после в спешном порядке покинули место происшествияПредставители мониторинговой миссии переждали обстрел в укрытии НМ ЛНР, а после в спешном порядке покинули место происшествияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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29 мая ВСУ открыли огонь по блокпосту Республики в районе Золотого. Не остановило их и присутствие представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. По словам, очевидцев происшествия, это была целенаправленная провокация. Об этом сообщили военнослужащие Народной милиции ЛНР.

Украинская сторона все знала, потому что миссия ОБСЕ ездит по этой дороге каждый день и все время в одно и тоже время, и они наверняка даже видели присутствие ОБСЕ, так как дорога эта просматривается с украинских позиций! И ездят они на белых внедорожниках, имеют хорошо различимые опознавательные знаки и флаги, и их сложно перепутать с кем-либо еще, — отметил один из очевидцев обстрела, военнослужащий Народной милиции Денис Богданов.

Также уточняется, что согласно отчету, наблюдатели миссии не смогли определить тип прилетевшего боеприпаса и направление огня, хотя место его разрыва находилось в 100 метрах от блокпоста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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