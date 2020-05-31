ВСУ распространяют фейки о том, что ДНР готовит авиа-диверсию
Подразделения ВСУ распространяют фейки среди мирных жителей. На временно подконтрольной Киеву территории Донбасса ходят слухи, что Республика якобы готовит теракт с использованием беспилотной авиации и кустарных взрывных устройств. В фейке говорится, что удар планируется осуществить по объектам гражданской инфраструктуры – железнодорожным станциям, мостам и местам массового скопления людей.
В Управлении Народной милиции ДНР прокомментировали провокационные действия украинской стороны.
— Представители тактической группы центра спецопераций «Восток» ВСУ распространяют слухи среди жителей н.п. Константиновка, Часов Яр и Дружковка о подготовке возможных диверсий со стороны ДНР, — говорится в сообщении.
Так же отмечается, что в указанных населенных пунктах работают представители украинских телеканалов «Униан», «Украина» и «ICTV». Они готовят серию репортажей с акцентированием внимания на опасениях людей о якобы готовящихся «терактах».
— Официально сообщаем – подразделения Народной милиции не ведут войну против безоружных мирных жителей, не использую тактику террора и не стреляют по мирных кварталам населенных пунктов, как это делают украинские боевики, обстраивающие наши дома и прячущиеся за спинами мирных людей и детей, — добавили в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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