2020-05-31T20:59:07+03:00
Политика

ВСУ распространяют фейки о том, что ДНР готовит авиа-диверсию

В Народной милиции считают, что таким образом ВСУ хотят запугать мирное население и поднять престиж своих подразделений
Екатерина Сорока
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Для достоверности слухов, командование ВСУ демонстративно снимает с дежурства ПВО и РЭБ. Фото: warfiles.ruДля достоверности слухов, командование ВСУ демонстративно снимает с дежурства ПВО и РЭБ. Фото: warfiles.ru
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Подразделения ВСУ распространяют фейки среди мирных жителей. На временно подконтрольной Киеву территории Донбасса ходят слухи, что Республика якобы готовит теракт с использованием беспилотной авиации и кустарных взрывных устройств. В фейке говорится, что удар планируется осуществить по объектам гражданской инфраструктуры – железнодорожным станциям, мостам и местам массового скопления людей.

В Управлении Народной милиции ДНР прокомментировали провокационные действия украинской стороны.

— Представители тактической группы центра спецопераций «Восток» ВСУ распространяют слухи среди жителей н.п. Константиновка, Часов Яр и Дружковка о подготовке возможных диверсий со стороны ДНР, — говорится в сообщении.

Так же отмечается, что в указанных населенных пунктах работают представители украинских телеканалов «Униан», «Украина» и «ICTV». Они готовят серию репортажей с акцентированием внимания на опасениях людей о якобы готовящихся «терактах».

Официально сообщаем – подразделения Народной милиции не ведут войну против безоружных мирных жителей, не использую тактику террора и не стреляют по мирных кварталам населенных пунктов, как это делают украинские боевики, обстраивающие наши дома и прячущиеся за спинами мирных людей и детей, — добавили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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