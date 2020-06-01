Глава ЛНР: «Мы всегда будем помнить о тех ужасах, которые пришлось пережить маленьким жителям Донбасса»

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:39:35+03:00

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в международный день защиты детей сделал заявление, в котором напомнил, что за время войны, которую развязала Украина против народа Донбасса, от рук ВСУ погибло 34 ребенку.

- Самому младшему не исполнилось и месяца, - сказал Леонид Иванович.

Лидер государства отметил, что армия Украины лишила детей Донбасса счастливого детства, незабываемой юности, долгой и счастливой жизни.

- Никогда не угаснут боль и горечь от невосполнимой утраты самого дорогого, что у нас есть, – наших детей, - говорит Пасечник. - Мы никогда не простим чудовищных преступлений киевской власти, всегда будем помнить о тех ужасах, которые пришлось пережить маленьким жителям Донбасса. Многие из них, живущие на прифронтовых территориях, до сих пор вынуждены прятаться в подвалах, каждый день рискуя жизнью.

Леонид Пасечник отметил, что военные преступления не имеют срока давности, виновные обязательно понесут справедливое наказание.

- Украинская власть ответит за каждую оборванную детскую жизнь! – подчеркнул Глава ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU