Коронавирус в ЛНР выявили еще у 8 жителей
В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что коронавирус в ЛНР зафиксирован еще у восьми жителей.
- Согласно проведенным исследованиям, 31 мая выявлено восемь новых случаев заболевания Covid-19, - говорится в сообщении.
За все время медики Республики зарегистрировали 419 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
- По состоянию на 1 июня выписаны 306 человека, летальных случаев – шесть, - уточнили в здравоохранительном учреждении ЛНР.
В Минздраве Республики напомнили что при первых признаках ОРВИ необходимо обращаться за медицинской помощью на горячую линии или по телефону к участковому врачу, а также соблюдать режим самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU