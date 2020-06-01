2020-06-01T14:47:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ЛНР выявили еще у 8 жителей

За все время коронавирус в ЛНР зарегистрирован у 419 человек
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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В ЛНР выявили еще 8 случаев заражения коронавирусомВ ЛНР выявили еще 8 случаев заражения коронавирусомФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что коронавирус в ЛНР зафиксирован еще у восьми жителей.

- Согласно проведенным исследованиям, 31 мая выявлено восемь новых случаев заболевания Covid-19, - говорится в сообщении.

За все время медики Республики зарегистрировали 419 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- По состоянию на 1 июня выписаны 306 человека, летальных случаев – шесть, - уточнили в здравоохранительном учреждении ЛНР.

В Минздраве Республики напомнили что при первых признаках ОРВИ необходимо обращаться за медицинской помощью на горячую линии или по телефону к участковому врачу, а также соблюдать режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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