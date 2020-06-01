За все время коронавирус в ДНР выявлен у 539 жителей

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:00:31+03:00

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31 мая исследования на коронавирус в ДНР не проводились из-за того, что в лаборатории проводилась санитарная обработка. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

За все время, по данным на 11.00 1 июня, в ДНР зарегистрировано 539 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из этого числа 134 человека излечились от Cоvid-19, зафиксировано 19 летальных случаев. Лечение продолжают 387 пациентов.

- Всего под наблюдением 9176 человек: в условиях стационарных отделений находится 283 человека, 8893 человек – находятся на самоизоляции на дому. Выписаны из отделений с полным выздоровлением от ОРВИ и дважды отрицательными результатами на COVID-19 – 325 человек, - рассказали в Минздраве Республики.

Напомним, что в Республике продолжает работать круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU