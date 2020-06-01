Больше 20 домов частного сектора затоплены из-за порыва водопровода в Донецке

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:27:25+03:00

По данным ведомства от МЧС привлекалось 4 единицы техники, 17 человек личного состава, а от водоканала – 5 единиц техник и 13 человек. Фото: МЧС ДНР

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В Петровском районе Донецка в районе частного сектора произошел порыв водопроводной трубы. В результате больше 20 домов местных жителей были затоплены. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

— Накануне в Петровском районе Донецка по улице Петровского произошел порыв водопроводной трубы диаметром 1000 мм в ревизионном колодце ПУ «Донецкводоканал» ГП «Вода Донбасса», — сказано в сообщении. — В результате порыва произошло подтопление 24 домов и придомовых территорий частного сектора по улицам Петровского и Даргомыжского.

Сотрудники водоканала перекрыли подачу воды по поврежденной линии. Спасатели уже откачали 170 кубометров воды с придомовых территорий и из затопленных домов. По данным ведомства, поломку водопровода устранят уже сегодня – 1 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU