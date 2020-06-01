Погода в Донецке на день: 1 июня температура воздуха поднимется до 21 градуса тепла
В первый день лета погода в Донецке будет переменчивой. Утром на небе не будет ни облачка, днем оно покроется облаками, а после может и вовсе испортиться. При этом на протяжении всего дня температура будет находиться примерно в одном температурном диапазоне – 21 градус тепла.
В середине дня, по заверениям синоптиков, может пойти дождь, поднимется ветер (скорость воздушных потоков будет достигать 14 метров в секунду), но из-за туч все равно будут проглядываться лучи солнца.
Народный прогноз погоды. 1 июня почитается память благословенного князя Иоанна Угличского и великого князя Дмитрия Донского. Наши предки заметили закономерность в погоде: если первые два дня июня льет дождь, то весь остальной месяц будет сухо, а все лето теплым.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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