Погода в Донецке на день: 1 июня температура воздуха поднимется до 21 градуса тепла

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:23:47+03:00

За последние 130 лет в Донецке на 1 июня самая высокая температура воздуха составляла 30 градусов тепла, а самая низкая – 5 градусов Фото: Алина Ефименко

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В первый день лета погода в Донецке будет переменчивой. Утром на небе не будет ни облачка, днем оно покроется облаками, а после может и вовсе испортиться. При этом на протяжении всего дня температура будет находиться примерно в одном температурном диапазоне – 21 градус тепла.

В середине дня, по заверениям синоптиков, может пойти дождь, поднимется ветер (скорость воздушных потоков будет достигать 14 метров в секунду), но из-за туч все равно будут проглядываться лучи солнца.

Народный прогноз погоды. 1 июня почитается память благословенного князя Иоанна Угличского и великого князя Дмитрия Донского. Наши предки заметили закономерность в погоде: если первые два дня июня льет дождь, то весь остальной месяц будет сухо, а все лето теплым.

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ИСТОЧНИК KP.RU