2020-06-01T08:14:23+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 1 июня температура воздуха поднимется до 25 градусов тепла

При этом синоптики также прогнозируют дождь с грозой и утренний туман
Екатерина Сорока
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За 130 лет в Луганске 1 июня самая высокая температура воздуха составляла почти 34 градуса, а самая низкая – 5 градусовЗа 130 лет в Луганске 1 июня самая высокая температура воздуха составляла почти 34 градуса, а самая низкая – 5 градусовФото: Алина Ефименко
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Погода в Луганске на 1 июня будет переменчивой. Утро начнется с тумана, днем температура воздуха поднимется до 25 градусов, а после ожидается дождь с грозой. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— На территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, утром местами туман, ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 20-25 градусов тепла, — прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 22-24 градуса выше нуля.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 21-24 градуса тепла днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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