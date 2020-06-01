Погода в Луганске на день: 1 июня температура воздуха поднимется до 25 градусов тепла
Погода в Луганске на 1 июня будет переменчивой. Утро начнется с тумана, днем температура воздуха поднимется до 25 градусов, а после ожидается дождь с грозой. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
— На территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, утром местами туман, ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 20-25 градусов тепла, — прогнозируют синоптики.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 22-24 градуса выше нуля.
Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 21-24 градуса тепла днем.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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