2020-05-31T21:17:39+03:00
Общество

«Почта ЛНР» с 1 июня начинает благотворительный сбор помощи интернатам и детским домам

Помочь интернатам можно оформлением подписки на детские печатные издания или сделать платеж в адрес одного из учреждений
Екатерина Сорока
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1 июня отмечается международный день защиты детей1 июня отмечается международный день защиты детейФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 июня предприятие «Почта ЛНР» запускает благотворительный сбор помощи школам-интернатам и детским домам. Пожертвование может сделать каждый в любом отделении «Почты ЛНР» или оформив подписку на детское издание. Об этом сообщили на предприятии.

— С 1 июня по 30 декабря года во всех отделениях почтовой связи "Почта ЛНР" будет проходить благотворительная акция "Лучики добра!" в пользу детей социальных учреждений ЛНР, — говорится в сообщении. — Можно оформить подписку на детские периодические издания или сделать благотворительный платеж в адрес детских домов, школ-интернатов, самостоятельно выбрав социальное учреждение Республики из списка, предложенного операторами почтовой связи.

Благотворительный сбор будет продолжаться целый год. Его итоги будут подведены до 20 января 2021 года. Это первый опыт у предприятия. Но в дальнейшем такую акцию планируется проводить ежегодно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
«Почта ЛНР» с 1 июня начинает благотворительный сбор помощи интернатам и детским домам
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