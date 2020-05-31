2020-05-31T10:22:53+03:00
Политика

ВСУ обстреляли ДНР из 120-миллиметровых минометов

Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало одно нарушение режима прекращения огня со стороны Украины за сутки
Екатерина Сорока
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В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 14 единиц. Фото: Пресс-центр штаба ООСВ предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 14 единиц. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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За прошедшие сутки украинская сторона один раз нарушила режим прекращения огня. Под огнем оказалось село Спартак, что находится к северу от Донецка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений. А также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение: Донецкое направление – минометы 120 миллиметров – 1 раз (8 мин), — говорится в сообщении. — В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы и населенные пункты: Спартак.

Жертв среди мирного населения и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период зафиксировано не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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