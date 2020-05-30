Украинские боевики установили блокпост под Мариуполем для ограничения передвижения патрулей ОБСЕ
Вооруженные формирования Украины установили дополнительный блокпост в Хлебодаровке к югу от Мариуполя для ограничения передвижения патрулей миссии ОБСЕ. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.
- В селе Хлебодаровка боевики 128-й бригады установили дополнительный блокпост, с целью не допустить фиксации наблюдателями миссии ОБСЕ факта размещения трех 152-миллиметровых буксируемых гаубиц «Мста-Б» вблизи населенного пункта, - рассказали в Управлении Народной милиции.
Ранее сообщалось, что украинские военные пригнали двадцать зенитно-ракетных комплексов в подконтрольную часть Донбасса для устранения беспилотников ОБСЕ. В ЛНР боевики незалежной беспилотники международных наблюдателей «глушат».
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ИСТОЧНИК KP.RU