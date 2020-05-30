В ДНР платежей за коммуналку не хватает на проведение текущих ремонтов

30 Май 2020 2020-05-30T21:01:23+03:00

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В ДНР из-за эпидемии коронавируса уровень платежей значительно снизился (платят около 70 процентов жителей). Это негативно сказалось на деятельности коммунальных предприятий. Сейчас средств едва хватает на выплату зарплаты сотрудникам. Из-за этого сокращаются и объемы запланированных работ. У предприятий не хватает денег на замену водопроводных и газовых сетей, капремонт крыш на многоэтажках и остекление. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Сергей Наумец.

Во время действия режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Глава ДНР Денис Пушилин старается сделать все возможное, чтобы смягчить негативные последствия, вызванные складывающейся обстановкой. Своими указами он предписал коммунальным предприятиям предоставлять жилищно-коммунальные услуги непрерывно и не взыскивать задолженности с жителей и юрлиц за несвоевременную оплату до конца 2020 года.

- Коммунальная сфера и работники жилищно-коммунальных предприятий точно также оказались заложниками сложившейся ситуации, как и все другие. Жители могут повлиять на процесс подготовки к осенне-зимнему периоду! Мы рассчитываем на сознательность наших граждан, - сказал Сергей Сергеевич.

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ИСТОЧНИК KP.RU