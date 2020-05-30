В Счастье украинский комбат направил бронетехнику через огороды, чтобы не опоздать на проверку боеготовности
В Счастье торопившийся на позиции командир одного из батальонов ВСУ направил бронетехнику через огороды и фермерские сельхозугодия. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
- Проверка боеспособности соединения 25-й бригады ВСУ не обошлась без последствий для мирного населения. Так, командир второго батальона для сокращения времени прибытия подразделений в район боевого применения направил тяжелую технику напрямую через огороды жителей и фермерские сельхозугодия населенного пункта Счастье, - рассказал Осадчий.
Райадминистрация оценила причиненный ущерб в 352 тысячи гривен (больше 925,3 тысяч рублей).
Ранее Осадчий сообщал, что житель поселка Мироновский ранил украинского сержанта во время попытки разобрать постройки его фермерского хозяйства с целью подготовки ложных позиций для съемок постановочных обстрелов в зоне «Операции объединенных сил».
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ИСТОЧНИК KP.RU