2020-05-30T19:10:27+03:00
Политика

В Счастье украинский комбат направил бронетехнику через огороды, чтобы не опоздать на проверку боеготовности

Он причинил ущерб на 352 тысячи гривен
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинский комбат направил бронетехнику через огороды, чтобы не опоздать на проверку боеготовности. Фото: УНМУкраинский комбат направил бронетехнику через огороды, чтобы не опоздать на проверку боеготовности. Фото: УНМ
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В Счастье торопившийся на позиции командир одного из батальонов ВСУ направил бронетехнику через огороды и фермерские сельхозугодия. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Проверка боеспособности соединения 25-й бригады ВСУ не обошлась без последствий для мирного населения. Так, командир второго батальона для сокращения времени прибытия подразделений в район боевого применения направил тяжелую технику напрямую через огороды жителей и фермерские сельхозугодия населенного пункта Счастье, - рассказал Осадчий.

Райадминистрация оценила причиненный ущерб в 352 тысячи гривен (больше 925,3 тысяч рублей).

Ранее Осадчий сообщал, что житель поселка Мироновский ранил украинского сержанта во время попытки разобрать постройки его фермерского хозяйства с целью подготовки ложных позиций для съемок постановочных обстрелов в зоне «Операции объединенных сил».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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