30 Май 2020 2020-05-30T18:02:41+03:00

Украинские боевики в районе Светлодарска и Золотого препятствовали работе беспилотников ОБСЕ. Фото: Фейсбук

Они не боятся осуждения со стороны мирового сообщества

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Украинские боевики использовали средства радиоэлектронной борьбы для препятствования работе беспилотников мониторинговой миссии ОБСЕ в районе Светлодарска и Золотого. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Мы продолжаем фиксировать активизацию средств радиоэлектронной борьбы ВСУ в районах населенных пунктов Светлодарск и Золотое, где маневренные группы 20-го батальона РЭБ препятствуют работе миссии ОБСЕ в зонах ответственности 30-й и 24-й бригад, - рассказал Осадчий.

Он подчеркнул, что подобными провокациями в отношении международных наблюдателей украинская сторона открыто демонстрирует свое нежелание выполнять Минские соглашения, не боясь осуждения со стороны мирового сообщества.

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ИСТОЧНИК KP.RU