2020-05-29T18:46:35+03:00
Политика

Украинская армия от ответного огня защитников ДНР потеряла почти 40 бойцов

В Народной милиции Республики рассказали о боевых потерях ВСУ за неделю
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинская армия теперь несет потери от ответного огня защитников ДНР. Фото: Пресс-центр штаба ООСУкраинская армия теперь несет потери от ответного огня защитников ДНР. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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За неделю защитники ДНР вывели из строя почти 40 военнослужащих украинской армии, причастных к обстрелам территории Республики. Об этом сегодня сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

- Боевые потери противника в результате ответного огня наших защитников составили: 10 убитыми и 26 ранеными, — сказано в сообщении. - Также уничтожено семь минометов, два военных грузовика и две единицы бронетехники.

Напомним, что в связи с обострением ситуации на линии разграничения в Донбассе, по приказу Главы ДНР Дениса Пушилина подразделения УНМ были приведены в высшую степень боевой готовности. Защитники Республики получили возможность адекватно отвечать на обстрелы ВСУ. В итоге украинские вояки вынуждены были снизить интенсивность огня. Хотя обстрелы продолжались.

На минувшей неделе ВСУ 19 раз открывали огонь по районам 14 населенных пунктов ДНР. Было выпущено 105 боеприпасов: пять 122-мм артиллерийских снарядов, 100 мин калибром 120, 82 и 60-мм, а также 20 боеприпасов к различным типам гранатометов, противотанковая управляемая ракета. В результате обстрелов повреждены восемь жилых домов, а также объекты энерго- и газоснабжения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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