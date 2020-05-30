2020-05-30T15:32:31+03:00
Общество

В Донецке запретили купаться в открытых водоемах

Вода в них слишком загрязнена
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донецке запретили купаться в открытых водоемах. Фото: администрация города ДонецкаВ Донецке запретили купаться в открытых водоемах. Фото: администрация города Донецка
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В Донецке купание на водоемах категорически запрещено. Об этом сообщили в санэпидслужбе.

- Качество воды в открытых водоемах, расположенных на территории города Донецка, не соответствует требованиям «Охраны поверхностных вод от загрязнения». Следовательно, купание в них небезопасно для здоровья, - говорят санитарные врачи.

На ставках «Ветковский», «Путиловский», «Бутовский-1», «Бутовский-2», «Кабычка-1» размещены щиты о запрете купания, расклеены предупредительные памятки «Правила безопасного поведения на воде в летний период», «Безопасность на воде», «Способы спасения», «Пьянство – основная причина гибели на воде».

Напомним, что все водоемы в Донецке закрыты уже несколько лет. Купаться в них небезопасно и из-за возможности получить травму. Дно водоемов, в которых санстанция разрешает купаться, перед открытием купального сезона обязательно обследуют спасатели МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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