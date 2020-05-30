В Донецке запретили купаться в открытых водоемах
В Донецке купание на водоемах категорически запрещено. Об этом сообщили в санэпидслужбе.
- Качество воды в открытых водоемах, расположенных на территории города Донецка, не соответствует требованиям «Охраны поверхностных вод от загрязнения». Следовательно, купание в них небезопасно для здоровья, - говорят санитарные врачи.
На ставках «Ветковский», «Путиловский», «Бутовский-1», «Бутовский-2», «Кабычка-1» размещены щиты о запрете купания, расклеены предупредительные памятки «Правила безопасного поведения на воде в летний период», «Безопасность на воде», «Способы спасения», «Пьянство – основная причина гибели на воде».
Напомним, что все водоемы в Донецке закрыты уже несколько лет. Купаться в них небезопасно и из-за возможности получить травму. Дно водоемов, в которых санстанция разрешает купаться, перед открытием купального сезона обязательно обследуют спасатели МЧС.
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ИСТОЧНИК KP.RU