2020-05-29T19:46:07+03:00
Коронавирус Covid-19

В ДНР все желающие смогут пройти платный экспресс-тест на коронавирус

Справка о том, что человек не заражен COVID-19, позволит ему поехать в Россию и не попасть там на самоизоляцию
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Ольга Долгошапко: платный экспресс-тест на коронавирус смогут пройти все желающиеОльга Долгошапко: платный экспресс-тест на коронавирус смогут пройти все желающиеФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ближайшее время в Донецкой Народной Республике можно будет пройти экспресс-тест на коронавирус COVID-19. Об этом «Комсомолке» сообщила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

- Это исследование показывает не сам вирус, а наличие антител к нему, то есть иммунитета к повторному заражению. Если человек никогда не болел коронавирусом, то тест будет отрицательным, - рассказала Ольга Николаевна.

Экспресс-тесты на антитела к коронавирусу COVID-19 планируют проводить в лабораториях Донецка и Макеевки. Результат будет известен уже через 10-15 минут. Ориентировочная стоимость будущего исследования - 1500-1600 рублей.

Антитела – это белковые молекулы, которые вырабатывают лимфоциты крови в ответ на вирусы. По их концентрации можно достоверно судить о ходе течения заболевания и выздоровления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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