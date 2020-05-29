В ДНР все желающие смогут пройти платный экспресс-тест на коронавирус

29 Май 2020 2020-05-29T19:46:07+03:00

Справка о том, что человек не заражен COVID-19, позволит ему поехать в Россию и не попасть там на самоизоляцию

Изменить размер текста: A A

В ближайшее время в Донецкой Народной Республике можно будет пройти экспресс-тест на коронавирус COVID-19. Об этом «Комсомолке» сообщила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

- Это исследование показывает не сам вирус, а наличие антител к нему, то есть иммунитета к повторному заражению. Если человек никогда не болел коронавирусом, то тест будет отрицательным, - рассказала Ольга Николаевна.

Экспресс-тесты на антитела к коронавирусу COVID-19 планируют проводить в лабораториях Донецка и Макеевки. Результат будет известен уже через 10-15 минут. Ориентировочная стоимость будущего исследования - 1500-1600 рублей.

Антитела – это белковые молекулы, которые вырабатывают лимфоциты крови в ответ на вирусы. По их концентрации можно достоверно судить о ходе течения заболевания и выздоровления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко: Летом эпидемия коронавируса может пойти на спад

Глава Минздрава в интервью «Комсомольской правде» рассказала о героях в белых халатах, которые каждый день подвергают свою жизнь опасности (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU