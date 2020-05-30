2020-05-30T14:06:47+03:00
Политика

Украинские боевики обстреляли блокпост у Золотого на глазах наблюдателей ОБСЕ

Только по счастливой случайности никто не пострадал
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские боевики обстреляли блокпост у Золотого на глазах наблюдателей ОБСЕ. Фото: ДАНУкраинские боевики обстреляли блокпост у Золотого на глазах наблюдателей ОБСЕ. Фото: ДАН
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Украинские боевики обстреляли блокпост Луганской Народной Республики в районе Золотого в присутствии наблюдателей миссии ОБСЕ. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- 29 мая, после проезда патрулем ОБСЕ дополнительно выставленного блокпоста ВСУ в Золотое-2, командир 30-й отдельная механизированная бригада Гараз отдал приказ на обстрел из 82-миллиметрового миномета блокпоста Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Молодежное, на котором в тот момент находился патруль ОБСЕ. Только по счастливой случайности жертв среди наблюдателей миссии и военнослужащих Народной милиции удалось избежать, - рассказал Осадчий.

Факт обстрела зафиксирован и в отчете миссии за текущие сутки. Противник не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения, грубо нарушая Минские соглашения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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