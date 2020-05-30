2020-05-30T13:04:20+03:00
Происшествия

Два погибших, три раненых: в Красном Луче у жилого дома произошел взрыв

Взрыв в Красном Луче произошел около восьми вечера 29 мая
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Взрыв произошел по улице Новикова-Прибоя. Фото: luchtv.comВзрыв произошел по улице Новикова-Прибоя. Фото: luchtv.com
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Возле жилого дома в Красном Луче произошел взрыв. Об этом сообщили в МЧС Луганской Народной Республики.

- 29 мая в 19.56 в районе дома 2-л по улице Новикова-Прибоя в Красном Луче произошло срабатывания неустановленного взрывного устройства, - говорится в сообщении.

В результате взрыва погибли два человека: мужчина 1963 года рождения и мужчина 1967 года рождения. Пострадали три человека: мужчина 1972 года рождения, мужчина 1978 года рождения, мужчина, личность которого устанавливается.

- Пострадавшие с минно-взрывными травмами различной степени тяжести доставлены в Краснолучскую городскую многопрофильную больницу «Известий», рассказали в спасательном ведомстве Республики.

На данный момент устанавливаются подробности происшествия. Ведется следствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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