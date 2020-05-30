30 Май 2020 2020-05-30T11:56:07+03:00

В ДНР за все время выздоровели от коронавируса 134 пациента Фото: Олег ЗОЛОТО

А на лечении сейчас - 380 человек

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На сегодня по состоянию на 10.00 в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 532 подтвержденных случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- За сутки по результатам двух отрицательных тестов было выписано 7 человек. Кроме того, зарегистрирован еще один летальный случай – женщина в возрасте 61 года. За все время от COVID-19 умерли 18 человек, - сообщили в пресс-службе.

Министерство здравоохранения напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU