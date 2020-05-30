ВСУ в ДНР за сутки дважды нарушили перемирие

30 Май 2020 2020-05-30T11:00:00+03:00

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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки два раза нарушили перемирие, выпустив по территории Донецкой Народной Республики четырнадцать боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огнем украинских боевиков оказались поселок Широкая Балка на горловском направлении, а также Докучаевск и поселок Ясное - на мариупольском, - рассказали в представительстве ДНР в СЦКК.

Вооруженные формирования Украины пускали в ход минометы калибром 82 и 120 миллиметров. В результате в поселке Ясное повреждено пять жилых домов, газовая труба и автомобиль. Украинские боевики обстреливают ДНР едва ли не каждый день.

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ИСТОЧНИК KP.RU